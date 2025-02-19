Масленицу отпразднуют более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

"Московскую Масленицу" проведут более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве", оформленных в стиле русских сказок, с 21 февраля по 2 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Для посетителей подготовлены разнообразные народные забавы, метание валенка и приседание с коромыслом, предусмотрена фольклорная сценическая программа, а также кулинарные, ремесленные и творческие мастер-классы", – отмечается в сообщении.

Каждый сможет совершить доброе дело и передать подарки и пожелания бойцам СВО и детям, которые проживают на новых территориях.

В шале анимации состоятся мастер-классы. Опытные повара научат горожан печь блины с начинками и без по рецептам со всех регионов РФ. Также желающие научатся гончарному делу, ткачеству и работе с древом.

Гости смогут освоить декоративную роспись и вышивку, создать масленичный декор и игрушки в народном стиле. 1 и 2 марта на площади Революции пройдет ледовое шоу "Масленица" в постановке ведущих отечественных фигуристов.

На окружных локациях заработают аллеи масленичных чудес, где посетители смогут поучаствовать в народных забавах и почувствовать себя русским богатырем, сразившись в метании валенка и пройдя испытание на силу. Сценическая программа предполагает фольклорные произведения, куда войдут спектакли по мотивам любимых русских сказок и песен.

Одной из центральной площадок гуляний станет Тверской бульвар, где гостей познакомят с народным творчеством в шале неопромыслов. Там можно будет расписать предметы быта в технике гжель, освоить нижегородский промысел и узоры, характерные для разных регионов страны.

Кроме того, на Тверской площади установят купеческую гостиную под открытым небом и настоящий зимний сад, в котором устроят игры и конкурсы, а также мастер-классы от российских ремесленников из Гжели, Поволжья, Алтайского края и других регионов России.

На Манежной площади организуют творческие мастер-классы, на которых опытные педагоги научат мастерить кукол из лоскутков и ниток, домики из лозы, игрушки из соломы, фигурки из картона и бумаги, лепить из глины лошадку-солнце и птичку-закличку.

Вместе с тем на некоторых локациях зимнего проекта установят гончарные круги, где всех желающих пригласят слепить из глины аутентичные предметы быта. В кинопарке "Москино" развернется игрушечная Масленица. Площадку поделят на три зоны: глиняную, деревянную и соломенную игрушку. Их посвятят дымковской, филимоновской, каргопольской, мезенской и другой игрушке.

Специальным проектом станут "ростовые" тарелки с авторской росписью различных народных орнаментов. Участники мастер-классов смогут освоить пермогородскую, пижемскую, шексненскую, костромскую, обвинскую, хохломскую и другие виды росписи.

Более того, гости и жители столицы смогут приобрести блины в торговых рядах на всех фестивальных точках. Посетителям предложат более 50 видов этого блюда с 200 начинками и топпингами, включая нельму, оленину, щучью икру, тамбовский окорок, маскарпоне с медом, морошку, кедровые орехи и прочие деликатесы. Запить масленичное угощение можно будет чаем от "Московского чаепития".

Между тем всех желающих приглашают отметить Масленицу на Городской ферме ВДНХ 1 и 2 марта. Там организуют сжигание чучела, театрализованное представление, дегустации от фермеров и представят рекордную двухметровую стопку блинов.

Гостей также научат делать текстильных кукол, русскую метелку и украшения к Масленице. Кроме того, посетителям обещают традиционные прогулки и показательные кормления животных. Обитателей фермы украсят лентами.

