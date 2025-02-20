Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Москвичи выбрали лучшую начинку для блинов в проекте "Активный гражданин". Почти 40% жителей столицы решили, что к блинам лучше всего подходит сметана, к которой можно добавить сахар или варенье. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Еще 26% участников проекта отметили, что к блинам хорошо подходит мед. Он хорошо сочетается с ягодами, фруктами и орехами. Сливочное масло в качестве начинки для блинов предпочли 15% москвичей.

Блины со сметаной можно попробовать на площадках проекта "Зима в Москве". Кроме того, до 2 марта этот продукт можно приобрести со скидкой 10% в восьми округах столицы на 11 московских межрегиональных ярмарках. Они находятся по адресам улица Профсоюзная, владение 41, Семеновская площадь, владение 4, улица Таллинская, владение 7, улица Пришвина, владение 3, и другие.

Ранее нутрициолог Екатерина Несвит рассказала, что гречневая мука способна сделать блины более питательными, богатыми клетчаткой и микроэлементами. По словам врача, цельнозерновая мука также будет отличным вариантом, поскольку она содержит больше витаминов и минералов, чем обычная пшеничная высшего сорта.

