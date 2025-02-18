Экономист Ильяшенко: порция блинов к Масленице подорожала за год на 30%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порция из 18–20 блинов к Масленице обойдется россиянам в 122 рубля, это на 30% больше показателя 2024 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлану Ильяшенко.

"Подорожание коснулось абсолютно всех компонентов и составило от 8 до 44%", – уверена эксперт.

Для приготовления блюда понадобится 0,5 литра молока, 170 граммов пшеничной муки, 3 яйца, 50 миллилитров подсолнечного масла, 20 граммов сахара, 3 грамма соли и 20 граммов сливочного масла. Молоко обойдется в 46 рублей (+20%), мука – в 9 рублей (+8%), яйца – 35 рублей (+40%), подсолнечное и сливочное масло – 8 (+36%) и 24 (+44%) рубля соответственно, сказано в материале.



Эксперт отметила, что сахар и соль в себестоимости блюда составили 1,6 рубля, но за год килограмм соли вырос на 13%, а килограмм сахара – на 16%. Самым бюджетным вариантом начинки станут сметана (рост на 21%), варенье (на 6%) или мед (на 14%). Дороже всего обойдутся блины с красной икрой, цены на которую выросли на 50%, превысив 9 200 рублей за килограмм.

Празднование Масленицы состоится в Москве 1 и 2 марта. Отметить праздник можно будет на Городской ферме ВДНХ. Там пройдет традиционное сжигание чучела, представление, дегустации, можно будет увидеть двухметровую стопку блинов.

Граждане еще могут успеть принять участие в выборе начинки для масленичных блинов в проекте "Активный гражданин". На выбор москвичам представлены блины с начинками в виде ломтиков буженины, творога, меда, сливочного масла или сметаны. "Победитель" будет продаваться для всех желающих со скидкой в 10% на 11 московских межрегиональных ярмарках в восьми округах столицы.

