День русского богатыря отметят на катке ВДНХ в Москве 20 февраля

Фото: пресс-служба ВДНХ

День русского богатыря отметят 20 февраля на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Мероприятие начнется в 17:00. Основной темой праздника станут сила, мужество и храбрость русского народа. Посетители смогут увидеть Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича в тематических костюмах. Богатыри расскажут гостям истории о своих подвигах.

Гостей также приглашают посетить тематическую вечеринку с забавами, танцами и народными играми. Аниматоры научат всех желающих исполнять кадриль, а также предложат поучаствовать в массовом хороводе под русские песни.

На протяжении всего вечера на катке будет работать фотозона, украшенная в русской народной тематике. Любой сможет сфотографироваться с аниматорами в образах героев эпоса.

Кроме того, на льду будут проводиться игры на ловкость и быстроту: эстафета на коньках, хоккей с огромными клюшками, подвижная игра "Змей Горыныч" и многое другое.

Попасть на данное мероприятие можно по билету на каток ВДНХ. Приобрести его можно на сайте ледовой площадки.

В феврале гости фестивалей "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие" смогут побывать на различных мероприятиях. Посетителям расскажут о чайных традициях и об особенностях дворянского быта.

В саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" ежедневно вплоть до 28 февраля будет проводиться бал-спектакль "Театр в шкатулке". Побывать на спектакле смогут все желающие.

