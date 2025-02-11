Катки на площадках проекта "Зима в Москве" открыты в любую погоду

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Катки, открытые на площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве", работают в любую погоду. За счет применения современных технологий лед удается сохранить крепким и устойчивым, передает портал мэра и правительства столицы.

На катках работают специальные холодильные установки, которые обеспечивают высокое качество покрытия. При этом на протяжении дня устраиваются технические перерывы между сеансами. В течение них специалисты подготавливают лед к приему гостей с помощью ледозаливочных машин. При этом современный хладоноситель, расположенный под слоем залитого покрытия, помогает сохранять площадки готовыми для катания в плюсовые температуры.

Вместе с тем в морозную погоду гости катков могут отогреваться в теплых раздевалках. Там для посетителей работают камеры хранения, пункты проката и заточки коньков. При этом размеры коньков варьируются от 27-го до 46-го размера. Для детей можно взять напрокат специальные поддерживающие стойки, выполненные в виде пингвинов. Родители малышей, которые нуждаются в них, также получают специальные теплые валенки.

На данный момент в Москве открыты свыше 20 площадок с искусственным льдом. Самые крупные из них находятся в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан. Каждый из них открыт с 11:00 до 22:00 в будние дни, а в выходные – с 10:00 до 22:00.

В феврале в рамках проекта "Зима в Москве" на ВДНХ проходят бесплатные тренировки по фигурному катанию. Занятия проводятся каждую среду с 17:30 до 19:00 и каждую субботу с 10:30 до 12:00 на ледовой площадке. Для участия нужен билет.

