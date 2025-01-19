Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшие катки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Голосование, посвященное каткам Москвы, началось в проекте "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства города.

В рамках проекта "Зима в Москве" на катках проводились мастер-классы, тренировки и ледовые шоу. Так, на самом большом катке на ВДНХ были организованы утренние зарядки, а также вечеринки и ночные катания. Кроме того, там открыли ледовую арену для игр в лазертаг и хоккей. При этом в "Лужниках" выставляются предметы из ретроколлекции спорткомплекса. Гости катка смогут увидеть на выставке коньки, хоккейные клюшки и шайбы.

В свою очередь площадка в Парке Горького на протяжении зимнего сезона встречает посетителей ледовыми шоу, праздничными гуляньями, спортивными мастер-классами и единственным в городе квиз-квестом на катке. Также там проводятся концерты в медиарубке. В их рамках выступают молодые группы, исполнители и диджеи. Посетители катка могут услышать артистов в формате живого звука и посмотреть на их исполнение в окнах-витринах.

В рамках голосования москвичи должны будут выбрать парки и общественные пространства с наиболее популярными катками текущего сезона. Участникам предложат отметить до пяти вариантов, среди которых также представлены кинопарк "Москино", парк "Сокольники", сад имени Баумана и парк "Ходынское поле".

Вместе с тем при голосовании участникам предложат выбрать, на что они обращают внимание при выборе катка: оформление площадки, подсветку, музыку, близость к дому или развлекательную программу. Они смогут отметить до трех вариантов или ответить по-своему.

Между тем на катке спортивного комплекса "Лужники" 25 января пройдет масштабный флешмоб "Снегурочки на катке" в рамках проекта "Зима в Москве". Департамент спорта предлагает жительницам столицы примерить образ Снегурочки и провести день на катке. Участниц флешмоба ждут конкурсы, мастер-классы и многое другое.