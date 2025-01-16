"Зима в Москве": чем заняться в выходные в парках

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В ближайшие выходные, 18 и 19 января, жителей и гостей столицы ждет масштабная программа мероприятий в городских парках. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 18 января, в парке "Фили" пройдет лекция "Кунцевское городище. Загадки проклятого места". В ней расскажут об одном из самых загадочных мест столицы, чья история уходит в VI-V века до нашей эры. Историк и искусствовед Николай Даниленко расскажет секреты Кунцевского городища и о находках, которые помогли понять прошлое Москвы. Начало мероприятия в 13:00 в выставочном центре "Фили Холл". Вход свободный.

В Парке Горького 18 и 19 января, а также 19 января в саду "Эрмитаж" пройдут мероприятия в рамках фестиваля "Московские традиции". Гости смогут принять участие в соревнованиях по хоккею в валенках, а также попробуют свои силы в керлинге, снежном дартсе и других зимних играх. На месте будут раздавать сувениры, а некоторых счастливчиков ждет возможность выиграть памятные подарки.

В эти выходные в "Царицыне" откроется мастерская по тамбурному шву. Гости смогут освоить традиционные техники вышивки татарских орнаментов. В воскресенье в мастерской будет проходить экскурсия "Город и промысел. Традиционное искусство поволжских татар".

Кроме того, в парках "Северное Тушино" и "Дружбы" ждут развивающие мастер-классы для детей и взрослых. 19 января маленькие гости экомастерской парка "Северное Тушино" научатся декорировать тарелки, а также смогут смастерить пингвиненка из яичной скорлупы в технике декупажа. Вход свободный.

В беседке парка Дружбы в это воскресенье пройдет мастер-класс для тех, кто увлекается живописью. Участники смогут написать зимний пейзаж и научатся передавать красоту природы с помощью красок. Мероприятие будет проходить под руководством профессионального художника. Вход свободный.

В парке "Ходынское поле" 18 января в 11:00 состоится экскурсия для тех, кто хочет узнать историю района, о его особенностях и экологии.

В парке "Ангарские пруды" в этот же день начнут работу занятия "Все на лед". Для детей от шести до 12 лет пройдут игровые тренировки на коньках и мастер-классы по изготовлению сувениров. В воскресенье пройдут бесплатные занятия для детей от 10 лет и взрослых в рамках программы "Мой спортивный район". Для участия потребуется предварительная регистрация, а для входа на каток потребуется приобрести билет.

В субботу в парке "Красная Пресня" гости парка станут свидетелями первого отборочного этапа проекта "Народный ледниковый", который объединит любителей и профессионалов фигурного катания. Тренерами проекта станут члены команды Ильи Авербуха с опытом постановки шоу на льду. Вход на трибуны свободный, начало в 15:00.

Кроме того, департамент спорта Москвы 25 января соберет на столичных катках девушек в образе Снегурочки в рамках проекта "Зима в Москве". Участницы с самыми оригинальными нарядами получат памятные призы. Для участия во флешмобе в СК "Лужники" необходимо заранее зарегистрироваться на портале Московского спорта.