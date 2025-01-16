Проект "Зима в Москве" соберет на столичных катках девушек в образе Снегурочки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На катке спортивного комплекса "Лужники" 25 января пройдет масштабный флешмоб "Снегурочки на катке" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Департамент спорта предлагает жительницам столицы примерить образ Снегурочки и провести день на катке.

Участниц флешмоба ждут конкурсы, мастер-классы и многое другое. Девушки с самыми оригинальными костюмами получат памятные призы.

Для участия во флешмобе в "Лужниках" необходимо с 16 января заранее зарегистрироваться на портале Московского спорта. На всех остальных площадках вход свободный. Участники могут воспользоваться услугами проката коньков.

Список площадок, где пройдет мероприятие:



каток в "Лужниках" (улица Лужники, дом 24);

каток в парке Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом 51);

государственное бюджетное учреждение "Конноспортивный комплекс "Битца" Москомспорта (Балаклавский проспект, дом 33);

стадион "Авангард" (шоссе Энтузиастов, дом 33).

Кроме того, "Зима в Москве" приглашает жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях в рамках усадебного фестиваля проекта. Основные мероприятия пройдут Петровском путевом дворце, парке "Останкино" и саду имени Н. Э. Баумана.

В последних двух локациях до 28 февраля будут проводить бал-спектакль "Театр в шкатулке". В рамках интерактивного представления под открытым небом гостям представят театральные постановки, танцевальные мастер-классы и квесты.