Собянин рассказал, какие спортивные фестивали пройдут в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Зима в Москве" продолжает серию развлекательных мероприятий. В его рамках состоятся несколько спортивных фестивалей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Первый из них – "Московские традиции" – стартует с 18 января по 1 марта. В десяти парках и локациях города он объединит любителей хоккея, так как центральным событием станет турнир по этому виду спорта. Мэр отметил, что у соревнования будет особенность – оно пройдет в валенках.

Горожане смогут собрать свою команду или присоединиться к другим. Лучшие встретятся в гранд-финале в олимпийском комплексе "Лужники".

В субботу, 18 января, также стартуют спортивные игры "Московская зима". Они продлятся до 3 февраля в столичных парках, на дворовых и фестивальных площадках. Участников ждут тренировки, мастер-классы и соревнования на свежем воздухе, в том числе полоса препятствий, тэг-регби, сумо на снегу и городки, уточнил градоначальник.

Кроме того, 25 января Собянин пригласил москвичей посетить "Лужники" для участия в Зимнем фестивале школьного спорта. Для присутствующих организуют лыжные гонки и мастер-классы.

Между тем москвичи могут распланировать январский досуг в сервисе Russpass. В туристическом сервисе можно выбрать интересные мероприятия и составить свою программу. Например, во второй половине января можно отправиться в путешествие по мегаполису с программой "Играй в Москву". Миссия "Тайны зеленой планеты" приведет через Дом культуры "ГЭС-2" в исторический центр города, а затем в парк "Зарядье".