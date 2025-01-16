Усадебный фестиваль проекта "Зима в Москве" открывает цикл новых мероприятий

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Новый цикл мероприятий стартует в рамках усадебного фестиваля проекта "Зима в Москве" 18 января, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программу решили увеличить до 800 событий из-за большого интереса со стороны как москвичей, так и туристов города. Основные мероприятия планируются в Петровском путевом дворце, парке "Останкино" и саду имени Н. Э. Баумана.

В последних двух локациях каждый день до 28 февраля будут проводить бал-спектакль "Театр в шкатулке". В рамках интерактивного представления под открытым небом гостям представят театральные постановки, танцевальные мастер-классы и квесты.

Кроме того, на площадках заработает фотоателье, в котором можно будет примерить исторический костюм и сделать снимок на память в стиле ретро.

В выходные будут организованы дворянские гулянья в усадебных парках Москвы. Программа включит в себя популярные усадебные забавы – чижа, горелки и лапта, а также исторический тир. В предстоящие выходные желающие могут принять участие в играх в Екатерининском парке, 25 и 26 января – в музее-заповеднике "Царицыно", 1 и 2 февраля – в парке "Кузьминки", 8-го и 9-го числа – в музее-усадьбе "Люблино", 15 и 16 февраля – в усадьбе Воронцово.

Помимо всего вышеперечисленного, организаторы решили включить в программу фестиваля уже доступные мероприятия. Например, серию камерных культурных проектов в рамках "Зимних вечеров в усадьбах", среди которых музыкальные истории "Усадебный салон", постановка "Из первых уст", тематические мастер-классы "Усадебная мастерская", почта "Зима в Москве" и экскурсии "Усадебные традиции".

"Зима в Москве" также приглашает всех желающих присоединиться к нескольким спортивным фестивалям. Первый из них – "Московские традиции" – стартует с 18 января по 1 марта. В десяти парках и локациях города он объединит любителей хоккея, так как центральным событием станет турнир по этому виду спорта.

В субботу, 18 января, также стартуют спортивные игры "Московская зима". Они продлятся до 3 февраля в столичных парках, на дворовых и фестивальных площадках. Участников ждут тренировки, мастер-классы и соревнования на свежем воздухе.