Многодетные семьи могут бесплатно посещать катки в парках с помощью приложения "Мой id"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Многодетные семьи смогут бесплатно посетить катки в некоторых столичных парках при помощи приложения "Мой id", пишет портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатные сеансы для всех членов семьи проходят каждый день в саду имени Баумана. Все дети и один из родителей также могут посетить каток "Лед" в "Сокольниках", а на льготные сеансы в Перовском парке и саду "Эрмитаж" можно сходить по вторникам и четвергам.

Льготникам достаточно лишь показать сотруднику катка QR-код удостоверения многодетной семьи, иногда дополнительно может потребоваться паспорт.

Чтобы получить цифровое льготное удостоверение, нужно скачать программу на смартфон, авторизоваться через свою учетную запись mos.ru, перейти в раздел "Управление документами", выбрать "Документы", а затем активировать "Цифровое удостоверение многодетной семьи".

В уникальном QR-коде содержится информация обо всех членах семьи, а также о сроке действия льготы. Документ равнозначен бумажному, его можно использовать на территории всей Москвы.

За прошедшие новогодние каникулы столичные катки проекта "Зима в Москве" посетили почти 700 тысяч горожан и гостей города. Главными площадками проекта стали ВДНХ, Парк Горького и "Лужники". Кроме того, с 30 декабря 2024 года более 250 тысяч человек побывали на ледовых катках в парках Москвы.

