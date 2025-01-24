Тренировки по фигурному катанию пройдут на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Бесплатные тренировки по фигурному катанию пройдут на ВДНХ в феврале в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Занятия будут проводиться каждую среду с 17:30 до 19:00 и каждую субботу с 10:30 до 12:00 на ледовой площадке. Для участия нужен билет, который можно получить на сайте. Опытные тренеры помогут всем желающим сделать первые шаги на льду и порекомендуют, как усовершенствовать технику катания на коньках.

Кроме того, посетители смогут развлечься на катке, поучаствовав в лазертаге. Цель – попасть лазерным лучом в специальные точки на голове или теле противника. Перед каждой игрой проводится инструктаж. Поучаствовать можно в воскресенье с 17:30 до 18:30. В час проходит по два сеанса.

Также на катке продолжат проводить утренние зарядки, которые помогут укрепить здоровье и зарядиться бодростью на весь день. Ближайшие занятия пройдут 4, 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25 и 27 февраля с 11:30 до 13:00.

Ледовая площадка ВДНХ вмещает до 5 тысяч человек одновременно. Каток работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

25 января в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет зимний фестиваль школьного спорта в рамках проекта "Зима в Москве". Для гостей будут организованы лыжные гонки, мастер-классы от известных спортсменов, соревнования по игре в снежки и шоу-программа.

Секреты лыжного мастерства раскроют всем желающим олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский. Также мастер-классы проведут первая российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

Кроме того, на фестивале проведут командные соревнования – игры в снежки, тэг-регби и волейбол на снегу. Помимо этого, будет возможность покататься на катке в "Лужниках".

