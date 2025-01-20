Проект "Зима в Москве" приглашает на балы и игры XIX века

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москвичи и гости города могут посетить балы и игры XIX века в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятия фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдут в музее-заповеднике "Царицыно", музее-усадьбе "Люблино", усадьбе Воронцово, саду имени Н. Э. Баумана и других парках.

25 и 26 января музей-заповедник "Царицыно" проведет для гостей игры XIX века. В программе будут представлены такие игры, как лапта, чиж и горелки. Аналогичные мероприятия пройдут 8 и 9 февраля в музее-усадьбе "Люблино", а также 15 и 16 февраля – в усадьбе Воронцово.

Как отметил историк и культуролог Анна Эспарса, вокруг катков всегда была большая ярмарка с самоварами, калачами и петушками на палочке.

В этом году горожане могут покататься на коньках под старинную музыку на катке в саду имени Н. Э. Баумана (усадьба Голицыных). Каждое воскресенье здесь проходит исторический перформанс "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб".

Также на фестивале "Усадьбы Москвы" проводятся балы. Каждый день в саду имени Н. Э. Баумана и парке "Останкино" проходит бал-спектакль "Театр в шкатулке". Кроме того, проводятся различные мастер-классы и квесты, а на площадках работает фотоателье.

На площадке "Московского чаепития" гости смогут попробовать чай "Москва" и традиционные плюшки с корицей и сахаром по тому же рецепту, который использовался 200 лет назад.

"Самые известные усадебные театры прошлого принадлежали Юсуповым, Апраксиным, Салтыковым, Дурасовым и Шереметевым. Репертуар их был разнообразным, вниманию зрителей предлагали оперы, балеты, комедии, драмы, трагедии и водевили", – отметили в пресс-службе.

К примеру, 24 января в усадьбе Воронцово пройдут театрализованные постановки "Усадебная сказка". На следующий день, 25 января, там же покажут постановку "Тайна усадьбы".

Между тем праздник в стиле советской эпохи состоится на ретрокатке в "Лужниках" 2 февраля. На мероприятия участников просят приходить в костюмах времен 1970, 1980 и 1990-х годов. Кроме того, первые гости, которые придут на праздник в ретроодежде, смогут получить бесплатные билеты. Посетителям также будут вручать подарки за лучшие костюмы. На катке пройдет иммерсивное шоу "Пой. Танцуй. Московский спорт" и дискотека.