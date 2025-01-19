Праздник в стиле ретро состоится в "Лужниках" в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Праздник в стиле советской эпохи состоится на ретрокатке в "Лужниках" 2 февраля. В качестве его организатора выступит департамент спорта Москвы, передает портал мэра и правительства города.

Мероприятие состоится в рамках спортивного события "Зимний день московского спорта" и проекта "Зима в Москве". Для поддержания стилистики праздника, участников просят приходить в костюмах времен 1970, 1980 и 1990-х годов.

При этом первые гости, которые придут на праздник в ретроодежде, смогут получить бесплатные билеты. Посетителям также будут вручать подарки за лучшие костюмы.

Начало программы назначено на 16:00. На катке пройдет иммерсивное шоу "Пой. Танцуй. Московский спорт" и дискотека, тоже выдержанная в ретротематике. Вместе с тем фигуристка Александра Трусова (Игнатова) проведет для гостей мастер-класс по фигурному катанию. Чтобы принять в нем участие, нужно будет пройти предварительная регистрация.

Кроме того, для гостей организуют диджей-сет. Хедлайнером праздника станет группа "Самоцветы".

Вместе с тем в рамках "Зимнего дня московского спорта" для гостей подготовят развлекательную программу и розыгрыши призов. При этом спортивные дискотеки и зумба с ритмичной музыкой не дадут участникам замерзнуть.