Собянин: музейный город ВДНХ посетили 4 млн человек в 2024 году

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В 2024 году гостями музейного города ВДНХ стали 4 миллиона человек. Это на 60% больше, чем в 2023 году, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр отметил, что музейно-выставочный кластер состоит из свыше 30 объектов. В прошлом году специалисты продолжили реставрационные работы исторических павильонов, а также создали новые пространства, предназначенные для образования и отдыха.

"На основных и временных экспозициях посетители могут познакомиться с историей общества от возникновения письменности до освоения космоса, узнать о национальных культурах, отраслях промышленности, сферах науки и искусства", – поделился Собянин.

По его словам, в 2024 году особой популярностью среди гостей пользовались музей "АТОМ", центр "Космонавтика и авиация" и павильон "Макет Москвы".

Ранее Собянин рассказал, что в новогодние каникулы мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили 8,8 миллиона человек. Мэр отметил, что во время праздников в парках, на фестивальных площадках, катках, а также на ВДНХ, в кинопарке "Москино" и Маркете Волшебства на Болотной площади состоялось 8,5 тысячи мероприятий. Посетить их могли как дети, так и взрослые.