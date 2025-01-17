Более 72 тыс человек посетили столичные ярмарки проекта "Креативный маркет"

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Более 72 тысяч человек посетили столичные ярмарки проекта "Креативный маркет", первая серия которых завершилась в городе, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Ярмарки проходили на шести площадках, самой популярной стал парк "Кузьминки". Общий оборот компаний – участников проекта превысил шесть миллионов рублей", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Всего посетители приобрели свыше 5,5 тысячи товаров от брендов из столицы и других регионов России. Причем наибольшим спросом у покупателей пользовались детские книги, наборы для творчества и новогодние сувениры, отметила вице-мэр.

Первый маркет был организован в крупном деловом комплексе в центре мегаполиса. Он собрал 12 столичных издательств, которые представили произведения российских и зарубежных писателей, а еще литературу, посвященную предпринимательству, психологии, искусству и другим темам.

Остальные же пять ярмарок приурочили к Новому году и Рождеству. Три из них расположились в парках "Кузьминки", "Ходынское поле" и "Красная Пресня". Там у гостей была возможность приобрести елочные игрушки, мыло ручной работы, модные аксессуары или бижутерию.

В городском пространстве "АКИ. лаб", в свою очередь, горожан ждали продукции столичных компаний из индустрии моды и дизайна: предметы гардероба, столовый текстиль, картины и плакаты.

Вместе с тем последняя ярмарка прошла в "Манеже". Здесь желающим предлагалось купить сделанные вручную косметички, броши, чокеры, подсвечники, вазы, парфюмерные наборы и диффузоры для дома.

Между тем в Москве вновь начали работать после праздников ярмарки выходного дня. Они открылись 10 января. Посетить 28 торговых площадок можно с пятницы по воскресенье в период с 08:00 до 20:00.

При этом с февраля 2024 года ярмарки выходного дня могут работать круглогодично. Это обеспечивается павильонами, которые оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Вместе с тем с 20 сентября ярмарки перешли на зимний график работы.