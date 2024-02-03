Собянин сообщил об открытии ярмарок выходного дня в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ярмарки выходного дня впервые заработали зимой. В десяти округах Москвы расположились 23 площадки, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, на ярмарках можно приобрести овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары.



"В торговых павильонах комфортно находиться покупателям и продавцам. Конструкции оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами", – отметил он.

Площадки будут работать с 08:00 до 20:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. С апреля по декабрь в столице также будут открыты 33 сезонные ярмарки выходного дня.

Ранее сообщалось, что Москва впервые широко отметит китайский Новый год с 9 по 18 февраля, сообщает столичный комитет по туризму. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД.

Он пройдет на украшенных в китайском традиционном стиле улицах и фестивальных площадках. Главными местами празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат.

Центральные улицы столицы украсят к китайскому Новому году