Празднование китайского Нового года впервые пройдет на Останкинской телебашне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мероприятия по случаю празднования китайского Нового года впервые состоятся на Останкинской телебашне в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Китай на протяжении нескольких лет является лидером среди стран дальнего зарубежья по туристическому потоку на Останкинскую телебашню. Посетители из Поднебесной с интересом посещают высотное сооружение и активно делятся в социальных сетях своими впечатлениями", – отмечается в сообщении.

Во время празднования из пешеходной галереи сделают фотозону в китайском стиле. С 6 по 19 февраля в "Галерее звезд" для гостей подготовят выставку картин учеников школы акварели Сергея Андрияки "От китайского натюрморта до русского пейзажа". С 9 по 17 февраля на медиафасаде башни, на телеэкранах кофейни и кафе ресторанного комплекса "Седьмое небо" будут показывать видеоролик, посвященный празднику.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 24,5 миллиона человек посетили Москву в прошлом году, а объемы туристического потребления увеличились до 1,3 триллиона рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году.

По его словам, в бюджет Москвы поступило 178 миллиардов рублей. Как уточнил мэр, более 22 миллионов туристов прибыли в город из регионов РФ, 2,3 миллиона человек – из зарубежных стран. Лидером среди государств дальнего зарубежья стал Китай.

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