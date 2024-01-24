Останкинскую башню украсит открытка с поздравлением в честь Дня студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На медиафасаде столичной Останкинской телебашни 25 января появится видеооткрытка с поздравлением с Днем российского студенчества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Отмечается, что в течение всего дня на медиафасаде можно будет увидеть видеооткрытку министерства науки и высшего образования РФ с девизом "Учись, дерзай, достигай!".

Московская канатная дорога предоставит право бесплатного проезда всем Татьянам 25 января в честь праздника. Кроме того, для студентов канатная дорога сделает скидку 50% на проезд. Для этого нужно предъявить студенческий билет.

Сергей Собянин сообщил, что более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества с 24 по 26 января. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.

В столице подготовили мероприятия ко Дню российского студенчества