Московская канатная дорога подарит Татьянам бесплатные поездки 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога предоставит право бесплатного проезда всем Татьянам 25 января в честь праздника. Об этом сообщает Агентство "Москва" сообщает пресс-служба канатной дороги.

В Татьянин день обладательницам этого имени подарят возможность бесплатной поездки и ски-пасс для катания на горных лыжах.

Кроме того, для студентов канатная дорога предоставит скидку 50% на проезд. Нужно лишь предъявить студенческий билет. Прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции "Лужники" или "Воробьевы горы", оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор. Воспользоваться таким подарком можно один раз в течение дня.

Ранее сообщалось, что в честь Татьянина дня вход на каток "Мечтатели" в "Лужниках" с 24 по 26 января будет бесплатным для студентов. Чтобы попасть на каток, нужно взять с собой студенческий билет. Непосредственно в праздник, 25 января, гостей ледовой площадки ждет музыкальная программа.

Кроме того, бесплатно покататься на коньках можно на площадках фестиваля "Московские сезоны". До конца зимы на них будут работать 23 катка. Они открыты по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Нужно лишь заранее зарегистрироваться.

Сергей Собянин сообщил, что более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества с 24 по 26 января. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.



Кроме того, отметить День студента можно на выставке-форуме "Россия". С 24 по 28 января в пространстве Москвы будет организовано несколько мероприятий. Посетителям расскажут о столичных молодежных проектах, волонтерстве, карьерном развитии и медиаиндустрии.

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