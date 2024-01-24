Студенты могут бесплатно посетить каток "Мечтатели" в "Лужниках" с 24 по 26 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В честь Татьянина дня вход на каток "Мечтатели" в "Лужниках" с 24 по 26 января будет бесплатным для студентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы попасть на каток, нужно взять с собой студенческий билет. Непосредственно в праздник, 25 января, гостей ледовой площадки ждет музыкальная программа.

Впервые в этом году на катке в "Лужниках" организовали чил-зону, где можно отдохнуть, согреться и поесть. На террасе есть все для максимального комфорта посетителей, в том числе очаг с костром. В стеклянном шатре каждые выходные выступают диджеи и проводятся тематические мастер-классы. Там есть возможность посмотреть кино и поиграть в аэрохоккей.

Кроме того, бесплатно покататься на коньках можно на площадках фестиваля "Московские сезоны". До конца зимы на них будут работать 23 катка. Они открыты по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Нужно лишь заранее зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что большой концерт пройдет на катке "Мечтатели" в "Лужниках" 25 января в рамках музыкального фестиваля "Ритмичные коньки". На специально построенную на льду сцену выйдут RASA, Lari, Бьянка, PEGAS, Mosя, Юлия Савичева, IRSON, Дмитрий Колдун, HAFASA, SOPRANO Турецкого и другие популярные артисты. Начало в 20:00.

Сергей Собянин сообщил, что более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества с 24 по 26 января. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.



Кроме того, отметить День студента можно на выставке-форуме "Россия". С 24 по 28 января в пространстве Москвы будет организовано несколько мероприятий. Посетителям расскажут о столичных молодежных проектах, волонтерстве, карьерном развитии и медиаиндустрии.

Вход в Музей Победы сделают бесплатным для студентов 25 января