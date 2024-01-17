Вход в Музей Победы будет бесплатным для студентов 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В День студента, 25 января, учащиеся вузов смогут посетить Музей Победы в Москве бесплатно. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"25 января, в День российского студенчества, вход в Музей Победы для учащихся дневных и вечерних отделений вузов будет бесплатным. Для этого в кассе необходимо предъявить студенческий билет", – говорится в сообщении.

Бесплатным для студентов в этот день будет также посещение экскурсий по экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!". Гид расскажет о подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны, а также о самоотверженности подольских курсантов и студентов. Для участия в экскурсиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

Для посещения на безвозмездной основе студентам также будут доступны экспозиции "Подвиг Армии", "Преемники. По стопам отцов", "Салют над Невой" и другие.

До 21 января в Москве проходит музейная неделя. В рамках акции москвичи смогут бесплатно посетить экспозиции более 30 музеев, галерей и выставочных залов. Для этого необходимо оформить бесплатные билеты на сайтах культурных площадок.



Московская музейная неделя стартовала в столице