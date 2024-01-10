Посещаемость музеев на ВДНХ в 2023 году выросла на 25%

Фото: Музейный город ВДНХ

Музеи, которые находятся на территории ВДНХ, посетили порядка 2,5 миллиона москвичей в прошлом году. Это на 25% больше, чем в 2022 году. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, самой востребованной экспозицией стал центр "Космонавтика и авиация", который рассказывает о развитии космической отрасли. Ее посетили примерно 620 тысяч жителей и гостей столицы. Вторую позицию по популярности с показателем более полумиллиона посещений занял павильон "Макет Москвы", а третью – Музей городского хозяйства Москвы (250 тысяч человек).

Также в перечне представлены и другие экспозиции, которые рассказывают о разных творческих индустриях, отраслях промышленности, науке, инновациях и многом другом. Для того чтобы москвичам было удобно выбирать направление выставки, было сформировано пять маршрутов: "Технологии", "Общество", "Искусство", "Экология", "Национальные культуры".

В прошлом году жителям столицы продемонстрировали обновленную постоянную экспозицию павильона "Умный город", где представлено несколько пространств ("Москва – больше, чем город", "Центр управления городом"), которые знакомят с электронными сервисами, улучшающими качество жизни в Москве.

Недавно в павильоне открылся VR-кинотеатр, который позволяет с помощью виртуальных технологий узнать, как менялась Москва. С открытием павильона "Атом" на ВДНХ общее количество экспозиций на выставке составило 25.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ можно увидеть новое светотехническое шоу "Говорит Москва". Ключевым акцентом в создании нового шоу стало многообразие звуков, которыми наполнен мегаполис, – звон колоколов храма Христа Спасителя, гром салюта в День Победы на Васильевском Спуске.



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