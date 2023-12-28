В павильоне "Макет Москвы" показывают новое светотехническое шоу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ можно увидеть новое светотехническое шоу "Говорит Москва". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Эффект полного погружения в шоу достигается благодаря установленному в павильоне четырехканальному оборудованию, которое концентрирует звук по всему пространству. Ключевым акцентом в создании нового шоу стало многообразие звуков, которыми наполнен мегаполис – звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском Спуске.

"На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. <…> Шоу передает не только красоту и очарование столицы, но и ее уют, комфорт, благоустроенность – все то, что отражает взаимную любовь города и его жителей", – рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новая шоу-программа будет демонстрироваться в 11:00 и 20:00 в будни, а также в 11:00, 16:30 и 20:00 в выходные и праздничные дни. Павильон работает с 10:00 до 22:00 каждый день кроме понедельника.

Кроме того, в павильоне можно увидеть уже полюбившиеся гостям светотехнические представления, такие как "Я шагаю по Москве", "История Москвы", "Мегаполис Москва", "Архитектурные стили", "Лучший город земли", "Московские окна", "Москва Булгакова" и "Времена года". Посещение павильона и все услуги в нем предоставляются бесплатно.

Ранее сообщалось, что почти 52 тысячи человек посетили обновленный павильон "Макет Москвы" на ВДНХ. В числе посетителей оказались гости из Китая, Монголии, Сирии, Ливана, Турции, Казахстана и Белоруссии, место также пользуется популярностью у студентов и школьников.

Павильон "Макет Москвы" открыли в начале ноября после работ по техническому обслуживанию к открытию выставки "Россия".

Специалисты очистили макет, отремонтировали и отреставрировали отдельные его объекты, частично заменили элементы подсветки, обновили зеленые и парковые зоны макета и другое. Кроме того, там модернизировали звуковую систему, чтобы усилить звуковые эффекты при проведении светотехнических шоу и экскурсий.

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