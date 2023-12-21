Почти 52 тысячи человек посетили обновленный павильон "Макет Москвы" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обновленный павильон "Макет Москвы", который вновь возобновил работу на ВДНХ с 1 ноября, посетили почти 52 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В числе посетителей оказались гости из Китая, Монголии, Сирии, Ливана, Турции, Казахстана и Белоруссии. Более того, место пользуется популярностью у студентов и школьников.

"За полтора месяца 4 535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Павильон модернизировали к открытию выставки "Россия". Там разместили VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" и сделали новые аудиогиды на нескольких языках.

Посетить экспозицию можно с 10:00 до 20:00 ежедневно, за исключением понедельника. Вход в павильон и услуги бесплатны для гостей.

До этого стало известно, что VR-аттракцион в павильоне посетили более 3,6 тысячи человек. Более того, число посетителей павильона 7 декабря превысило два миллиона человек. На площадке также показывают гостям 11 светотехнических шоу.



"Техно": павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек