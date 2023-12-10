Более 3,6 тыс человек посетили VR-аттракцион в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 ноября VR-аттракцион в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 3,6 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"Сегодня "Макет Москвы" – это не только развлекательный, но и просветительский центр. Здесь проходит множество экскурсий, мастер-классов и викторин, которые помогают школьникам и студентам узнать многое из прошлого и настоящего столицы", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

23 ноября павильон посетил двухмиллионный гость. Им оказался десятилетний москвич Артемий Бикин. Мальчику вручили сертификат на услуги выставочного центра и памятные подарки.

Посетители павильона также могут стать зрителями тематических шоу. Ознакомиться с расписанием шоу и графиком работы VR-аттракциона "Полет над макетом Москвы" можно на сайте.

Ранее в павильоне появились обновленные аудиогиды с поддержкой шести языков. С помощью обновленной техники посетители могут отправиться на обзорную экскурсию по макету, познакомиться с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры Москвы.



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