Москвичам в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ покажут светотехническое шоу в честь 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гостям павильона "Макет Москвы" на ВДНХ 5 и 9 декабря 2023 года покажут светотехническое шоу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, зрители станут свидетелями мероприятия, которое обычно показывают только раз в году – 9 мая. В 14:00 и в 15:00 в указанные дни москвичам покажут 8 минут видеоролика с музыкой, стихами и рассказом о празднике Победы.

"В конце шоу над миниатюрной Москвой прогремит праздничный салют из девяти разноцветных шаров размером 400 миллиметров каждый с эффектом угасающего мерцания", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Даты были выбраны неслучайно – 5 декабря началось контрнаступление советских войск под столицей, а 9 декабря отмечается День героев Отечества, подчеркнул он.

В настоящее время в павильоне каждый день показывают пять разных тематических шоу. Их показывают в начале каждого часа по будням и каждые 30 минут по выходным и праздничным дням.

До этого стало известно, что на "Макете Москвы" появились обновленные аудиогиды с поддержкой 6 языков мира. Информация об экспонатах доступна на русском, китайском, английском, немецком, французском и арабском языках.

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