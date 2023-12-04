Песков заявил о планах Путина посетить выставку "Россия" на ВДНХ 4 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 4 декабря впервые посетит выставку-форум "Россия" на ВДНХ и наградит победителя премии "Волонтер года". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации "Волонтер года – 2023", – рассказал представитель Кремля.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября. В ее мероприятиях задействовано более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку. Каждый понедельник выставка закрывается для посетителей для проведения технических работ.

До этого на выставке открылись экспозиции Минтранса "Россия в движении" и Минстроя "Строим будущее". Минстрой представил на выставке достижения во всех областях строительства и городского хозяйства, Минтранс – современные проекты в области транспорта за последние 6–10 лет.



Выставка "Россия" на ВДНХ подготовила насыщенную программу