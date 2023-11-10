Съезд "Единой России" состоится на площадке выставки "Россия" на ВДНХ 17 декабря

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Съезд фракции "Единая Россия" пройдет 17 декабря на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал в своем телеграм-канале.

"До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде. До съезда мы также проведем три панельные дискуссии – в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и столице", – написал он.

Турчак уточнил, что на встрече будут присутствовать представители регионов. На съезде партия поднимет вопросы по текущей ситуации и результатам работы по "Народной программе".

По его словам, место проведения было выбрано неслучайно. Турчак заявил, что выставка "Россия" представляет собой место, где сосредоточена вся гордость страны.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ