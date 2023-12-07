Собянин: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 2 миллионов граждан посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Москвичи и гости столицы со всего мира приезжают сюда увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части города. На площади 429 квадратных метров свыше 23 тысяч сооружений", – говорится в его публикации.

Градоначальник отметил, что макет детально отражает саму архитектуру столичных зданий: можно рассмотреть особенности облицовки, оконные переплеты, а также мозаики и барельефы исторических объектов.

Гостям предлагают посетить обзорную экскурсию, которая доступна на шести языках, и принять участие в викторине о городе, добавил Собянин. Кроме того, в павильоне показывают 11 светотехнических шоу. Здесь также есть VR-аттракцион.

Мэр уточнил, что вход в павильон осуществляется на безвозмездной основе. Записаться можно по ссылке.

9 декабря гостям павильона "Макет Москвы" на ВДНХ покажут светотехническое шоу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зрители станут свидетелями мероприятия, которое обычно показывают только раз в году – 9 мая. Москвичам покажут 8 минут видеоролика с музыкой, стихами и рассказом о празднике Победы.

В павильоне каждый день устраивают пять разных тематических шоу. Их показывают в начале каждого часа по будням и каждые 30 минут – по выходным и праздничным дням.



Светотехническое шоу покажут в павильоне "Макет Москвы" в честь Дня воинской славы