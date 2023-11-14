Москвичи могут посещать площадки ВДНХ со скидкой благодаря программе лояльности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С программой лояльности "Друзья ВДНХ" посетители ВДНХ могут сэкономить на посещении музеев, ресторанов и кафе и спортивных объектов на территории выставки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Программу используют 340 тысяч человек. Для получения персональной виртуальной карты нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ или в инфоцентре арки главного входа. Потребуется указать имя, номер телефона и электронную почту.

Отмечается, что "Друзья ВДНХ" предлагают несколько уровней привилегий. Базовый статус, дающий скидку в 5%, автоматически назначается всем новым участникам. Серебряный статус и скидку до 10% можно получить с общей суммы покупок от 10 тысяч рублей. Золотой статус и максимальную скидку до 20% дают при накоплении суммы покупок от 30 тысяч рублей.

Так, посетить со скидкой можно музей славянской письменности "Слово", Музей транспорта Москвы, центр "Космонавтика и авиация" и другие. Программа также действует при покупке билетов в Центр национальных конных традиций, центр "Союзмультпарк", инновационно-образовательный комплекс "Техноград", на Московскую канатную дорогу и иные.

Программа лояльности действует с 11 ноября 2020 года. Ее создали, чтобы поощрить постоянных посетителей ВДНХ.

Ранее в Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили выставку "Слава и величие парфюмеров царской России – поставщиков Высочайшего Двора". Экспозицию посвятили парфюмерам, стеклоделам, художникам, дизайнерам.

Также выставка "Россия" открылась в столице 4 ноября, она будет работать для посетителей до 12 апреля 2024 года. Участие в мероприятии принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, каждая из которых имеет собственный стенд.

Акция "Московская музейная неделя" стартовала 13 ноября в столице