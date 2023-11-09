Выставку об истории российской парфюмерии представили на ВДНХ

Фото: perfumery-museum.ru

В Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представили выставку "Слава и величие парфюмеров царской России – поставщиков Высочайшего Двора", сообщает Агентство "Москва".

Эта экспозиция посвящена людям, в частности, она о парфюмерах, стеклоделах, художниках, которые рисовали этикетки, и дизайнерах, которые делали коробочки. По словам директора по музейно-выставочной деятельности ГОН Ильи Сорокина, тема парфюмерии позволит привлечь в музей новых посетителей, в том числе женщин.

"У нас в крови бензин, как мы сами шутим. Но есть другие запахи, и это тоже интересно. Автомобили и духи – казалось бы, ничего общего, и мы решили на этом контрасте сыграть, посмотреть, как это примет публика", – сказал он.

В свою очередь, вице-президент соучредитель Русского музея парфюмерии Ирина Воробьева обратила внимание на то, что открытие выставки практически совпало с открытием форума "Россия".

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

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