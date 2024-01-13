Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 января, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках акции москвичи смогут бесплатно посещать экспозиции более 30 музеев, галерей и выставочных залов.

Каждую третью неделю месяца у музеев определен один день, когда можно свободно посетить все их площадки.

Желающим сделать это понадобится заранее оформить бесплатный электронный билет на официальном сайте музея или на mos.ru. Там же можно ознакомиться со списком участников музейной недели.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что почти 1,2 миллиона человек приняли участие в Московской музейной неделе в 2023 году. Мэр рассказал, что городские музеи бесплатно принимают посетителей в один из дней третьей недели месяца с 2019 года.

Акция проходит в учреждениях и выставочных залах, подведомственных столичному департаменту культуры. Популярные площадки в 2023 году посетили более 780 тысяч человек. Самые посещаемые площадки в этом году – "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник, Музей Москвы, Кусково и Государственный музей А. С. Пушкина".

В 2023 году для посетителей работали выставки "Коломенское. Шедевры коллекции", "В поисках народного искусства", "Пушкинские мотивы в народном искусстве" и другие. Там для них подготовили более 300 экспонатов, в том числе в 3D-оцифровке и анимации.