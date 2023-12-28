Светомузыкальное шоу покажут на "Солнце Москвы" в новогодние выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Шоу-представление "Волшебные часы" будет транслироваться на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба аттракциона.

"31 декабря, за час до наступления главного зимнего праздника, аттракцион высотой 140 метров превратится в самые большие в Европе часы. Зрители смогут загадать желание, глядя на импровизированный циферблат с вращающейся стрелкой под бой курантов", – цитирует Агентство "Москва" сообщение.

В пресс-службе уточнили, что в новогоднюю ночь светомузыкальное шоу продлится до 01:00, а с 1 по 8 января на колесе обозрения покажут еще два представления. Три анимационных шоу будут показывать на аттракционе в вечернее время – с 16:00 до 21:00.

Во время каждого из них зрителям покажут более 100 световых эффектов. В этом году для подготовки шоу задействовали команду режиссеров, дизайнеров, видеоинженеров, а также нейросети.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" в новогоднюю ночь будет работать до 03:00. Прокатиться на нем в этот день можно будет с 11:00.

В свою очередь, Московская канатная дорога в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 05:00, а 1 января – с 16:00 до 21:00. С 2 по 8 января она и спортивно-туристический комплекс "Воробьевы горы" будут работать с 10:00 до 23:00, 9 января – с 19:00 до 21:00.



Колесо обозрения "Солнце Москвы" будет работать 31 декабря