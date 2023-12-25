Музей Победы снизил цену билетов на 50% в преддверии Нового года

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Музей Победы в преддверии Нового года в два раза снизил стоимость входного билета в главное здание на Поклонной горе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Так, до 7 января обычный билет будет стоить 150 рублей, льготный – 120 рублей, а для детей до 14 лет – вход бесплатный. Кроме того, 31 декабря пройти бесплатно смогут школьники, студенты и многодетные семьи.

В главном здании музея посетителям доступна новогодняя выставка, на которой представлены елочные украшения, открытки и сладкие подарочные наборы 1940–1950-х годов.

"Гостей также приглашают познакомиться с экспозицией зала исторической правды, с мультимедийным залом "Лица Победы", посмотреть уникальную коллекцию портретов героев-разведчиков, светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе" в зале славы, а также выставки "Zаветам Vерны", "Преемники. По стопам отцов", "Вечерняя Москва. Сто лет на передовой", "Война: день за днем" и другие", – отметили в пресс-службе музея.

Уточняется, что экспозиция "Подвиг армии" с диорамным комплексом будет закрыта для посетителей, там до 7 января будет проходить новогодний квест "Елка Победы".

Ранее сообщалось, что Музей Победы продлит часы работы в преддверии и во время новогодних выходных. С 23 декабря по 7 января Музей Победы будет работать с 09:45 до 22:00. 31 декабря его работа продлится до 16:00.

Помимо этого, колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ, в новогоднюю ночь будет работать до 03:00. 1 января аттракцион будет работать с 13:00 до 22:00, а 2–8 января – с 11:00 до 22:00.

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