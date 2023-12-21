Москвичам рассказали о мероприятиях в парках и музеях в канун Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Познавательная программа в преддверии Нового года состоится в парках Москвы, культурных центрах и музеях. Жители и гости столицы до 31 декабря смогут посетить мастер-классы, театрализованные представления, анимационные программы, кинопоказы и другие мероприятия, передает портал мэра и правительства города.

Как уточнил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, события будут бесплатными. Буквально все столичные культурные учреждения подготовились к предновогодней повестке, отметил он.

Мероприятия в галереях и культурных центрах

В творческой мастерской в галерее "Богородское" можно принять участие в предновогодней упаковке подарков. Посетители узнают секреты сочетания различных фактур и цветов. Все материалы им предоставят на мастер-классе.

22 декабря в 18:00 состоится концерт "Внуковский переполох" по мотивам мультфильма "Снеговик-почтовик". Мероприятие пройдет в культурном центре "Внуково". Ученики творческих студий покажут свои таланты. Для посетителей перед спектаклем также организуют мастер-класс.

Посетить инклюзивную анимационную программу "Новогодняя сказка" можно во дворе культурного центра "Интеграция". Событие пройдет 23 декабря в 12:00. Юные москвичи встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а знакомые персонажи проведут веселые конкурсы.

"Разгадать загадки, ребусы, решить новогодний кроссворд и поиграть в игры 24 декабря с 12:00 до 16:00 приглашает галерея "Загорье". Кроме того, гости смогут побороться в турнире за звание лучшего помощника Деда Мороза, создать уникальную снежинку своими руками, принять участие в лотерее", – говорится в сообщении.

Увидеть большую новогоднюю ярмарку можно будет 23 и 24 декабря с 11:00 до 18:00 в культурном центре "Ивановский". Более 40 авторов и мастеров представят свои игрушки, сладости и свечи ручной работы, медальоны с символами Нового года, сумки и многое другое.

Любителей иностранных языков пригласили в Центр культуры и спорта, где 25 декабря в 17:00 пройдет New Year part. Участники детского английского клуба покажут музыкальные спектакли. Для гостей организуют новогоднюю викторину.

Кроме того, там с 25 по 30 декабря состоятся выставки "Чудеса зимы" и "В гости к Снежной королеве" от художников-любителей и учеников изостудии. Гости смогут увидеть сюжеты о жизни зверей и птиц в холодное время года, иллюстрации к русским сказкам, зимние пейзажи, жанровые сценки и новогодние натюрморты.

Мероприятия в парках

Традиционно новогодние события не обойдут стороной и столичные парки. Так, в саду имени Н. Э. Баумана 22 декабря с 17:00 до 22:00 пройдет парковый бал-маскарад в атмосфере предновогодней Москвы XIX века. В рамках проекта "Усадьбы Москвы. Зима" на центральной аллее состоится праздник с актерами в исторических костюмах, мастер-класс по танцам, детские программы. Вход свободный.

Любители искусства смогут 23 декабря в 18:00 посетить программу "Музыкальный эксперимент", которая состоится на дворцовой площади музея-заповедника "Царицыно". Гостей ждут выступления диджеев, световое и проекционное шоу.

Праздничные гулянья состоятся в том числе и в музее-заповеднике "Коломенское". 23 и 24 декабря с 12:00 до 17:00 на сцене у дворца царя Алексея Михайловича гости будут водить хороводы, также посетители смогут принять участие в народных играх и забавах.

"В саду "Эрмитаж" продолжается зимний фестиваль WinterFest. В шатре у театра "Сфера" 23 декабря в 13:00 пройдет спектакль "Джельсомино в Стране лжецов", а 24 декабря в 14:00 там же можно принять участие в занятии по декорированию новогодней атрибутики", – отмечается в материале.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве на новогодние каникулы пройдут порядка 200 крупных мероприятий. Мэр пригласил жителей и гостей города встретить Новый год в 21 парке. Такая возможность будет в Парке Горького, в парках "Ходынское Поле", "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", 50-летия Октября и саду "Эрмитаж", отметил он.

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