Выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась в Москве

Фото: Московские сезоны

Выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" заработала на Кузнецком Мосту в Москве. Авторы деревьев вдохновились сказкой Самуила Маршака "12 месяцев", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров", – подчеркнула она.

Авторами елей стали дизайнеры Игорь Чапурин, Артем Кривда, Евгения Линович, художница Алия Алиева, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, представители Дома моды Валентина Юдашкина и другие.

Для подсветки елей дизайнеры использовали четыре километра гирлянд и 7,5 тысячи елочных игрушек. На площадке гостям представили покрытую инеем ель. Другое дерево украсили фонариками и драконом. Также на фестивале установили две мартовских ели, одна из которых напоминает о пробуждении подснежников.

Авторы работ, посвященных лету, задействовали образы героев сказок Александра Пушкина и детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". На ветвях ноябрьского дерева посетители могут заметить украшения в виде снегирей и ярких красных ягод.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". Оформленные в стиле разных эпох площадки могут предложить гостям различные мероприятия. На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки.

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