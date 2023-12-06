Музей Победы продлит время работы в преддверии новогодних выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Музей Победы продлит часы работы в преддверии и во время новогодних выходных. Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает Агентство "Москва".

Так, с 23 декабря по 7 января Музей Победы будет работать с 09:45 до 22:00. 31 декабря его работа продлится до 16:00, а кассы будут открыты до 14:00. Кроме того, в этот день вход для школьников и студентов сделают бесплатным. При этом 1 января будет выходным днем.

Как отметили в музее, посетителям будут доступны экспозиция зала Исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы", а также выставки "Новый год. Тыл приближает Победу" и многое другое.

"Кроме того, в составе иммерсивных экскурсий можно посетить две масштабные экспозиции – "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Ребят от 6 до 12 лет музей приглашает на исторический новогодний квест "Елка Победы. Звезда Героя". Он пройдет с 23 декабря по 7 января", – говорится в сообщении.

Помимо этого, изменится время работы бесплатного автобуса до музея, который курсирует от станции метро "Парк Победы" и обратно. С 23 декабря он будет ездить с 09:45.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ, в новогоднюю ночь будет работать до 03:00. Билеты уже есть в продаже.

1 января аттракцион будет работать с 13:00 до 22:00, а 2–8 января – с 11:00 до 22:00.

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