Колесо обозрения "Солнце Москвы" в новогоднюю ночь будет работать до 03:00

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ, в новогоднюю ночь будет работать до 03:00. Об этом сообщается в телеграм-канале аттракциона.

Прокатиться на колесе обозрения 31 декабря можно будет с 11:00 до 03:00. Отмечается, что билеты уже в продаже.

Между тем 1 января "Солнце Москвы" будет ждать посетителей с 13:00 до 22:00, а 2–8 января – с 11:00 до 22:00.

Накануне стало известно, что аттракцион могут временно закрыть из-за сильных морозов. Уточнялось, что по условиям компании-производителя пользоваться колесом обозрения можно лишь при температуре до минус 10 градусов и при ветре не более 15 метров в секунду.

Сильные морозы наступят в Московском регионе к концу недели. С северо-востока придет холодный арктический воздух, поэтому температура в городе резко упадет до минус 20 градусов.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" может приостановить работу из-за низких температур