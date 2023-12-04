Колесо обозрения "Солнце Москвы" могут временно закрыть из-за сильного мороза

Фото: телеграм-канал "Солнце Москвы"

Колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ, могут временно закрыть из-за сильных морозов. Об этом сказано в телеграм-канале аттракциона.

Уточняется, что по условиям компании-производителя покататься на колесе обозрения можно лишь при температуре до минус 10 градусов и при ветре не более 15 метров в секунду. Поэтому в связи с тем, что МЧС разослало предупреждение о возможных морозах, которые могут достигать минус 20 градусов, аттракцион могут временно закрыть.

Посетителям посоветовали перед визитом уточнить информацию по телефону +7 (495) 737-77-17.

При этом в пресс-службе сообщили, что программа бесплатных мероприятий "Зима на Солнце" не поменяется. Кафе, рестораны, интерактивные семейные пространства также работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сильные морозы наступят в Московском регионе к концу недели. Циклон, из-за которого в столице прошел снегопад, теперь перемещается на Урал. После этого с северо-востока придет холодный арктический воздух, поэтому температура в городе резко упадет до минус 20 градусов.



Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасилось яркими цветами