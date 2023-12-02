Главархив представил новую онлайн-выставку с Дедом Морозом и Снегурочкой

Главархив Москвы/Дед Мороз и Снегурочка с детьми у новогодней елки в Тайницком саду Московского Кремля. Фото А. Становова. Январь 1950 года.

Новая онлайн-выставка "Российский сказочный персонаж Дед Мороз" открылась в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозицию подготовил столичный Главархив. В ней представлены 36 снимков 1950–1983 годов. На большинстве из них можно увидеть Деда Мороза и его внучку Снегурочку в окружении детей на елках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а также во время новогодних утренников в детских садах в разные годы прошлого века.

В сообщении подчеркнули, что фотограф Виктор Будан запечатлел Деда Мороза во время чтения газеты, игры в шахматы и поездки за рулем автомобиля.

Уточняется, что отдельную часть экспозиции посвятили подготовке к праздникам. Так, на кадрах Константина Мустафина и Виктора Ахломова желающие увидят, как елочные украшения снимают с конвейера фабрики игрушек.

Между тем почта Деда Мороза начала работать на ВДНХ с 30 ноября. Горожане могут рассказать главному зимнему волшебнику о своей заветной мечте, отправив письмо.

Также свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и более тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, сообщал заммэра Москвы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новогодняя почта Деда Мороза заработала в Москве