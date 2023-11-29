Почта Деда Мороза начнет работать на ВДНХ 30 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почта Деда Мороза будет работать на ВДНХ с 30 ноября. Все желающие смогут рассказать главному зимнему волшебнику о своей заветной мечте, отправив письмо. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Послания необходимо будет опустить в ящик, который поставят во флагманском инфоцентре в арке главного входа ВДНХ. Все письма будут доставлены снеговиками-почтовиками в Московскую усадьбу Деда Мороза, а те, на которых указан обратный адрес, обязательно получат ответ.

Кроме того, как отмечает пресс-служба мэра и правительства Москвы, некоторые письма могут быть признаны социальными, например, от пенсионеров или многодетных семей. Каждый год Дед Мороз исполняет в столице свыше 150 желаний нуждающихся в помощи.

Самые яркие послания будут отобраны на конкурс "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их отправители смогут посетить резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке. Конкурс будет проходить до 19 января. Уточняется, что Дед Мороз будет обращать внимание именно на смысл письма.

Новогодняя почтовая кампания проходит уже в шестой раз. Всего в этом сезоне в ней принимают участие около 150 локаций по всей столице. Почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза разместились в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.

Забирать письма будут снеговики-почтовики. В их маршруты войдет и 41 парковая территория в девяти округах столицы. Найти ближайший почтовый ящик и построить к нему маршрут поможет интерактивная карта на сайте усадьбы.



Новогодняя почта Деда Мороза заработала в Москве