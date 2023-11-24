Детские новогодние подарки предложили сделать патриотичными и полезными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, передает RT.

Ветров напомнил, что в преддверии Нового года в школах принято дарить детям подарки со сладостями: шоколадными конфетами, батончиками и другими. Однако такие продукты несут вред для детского организма, из-за чего возникает необходимость заменить их натуральными.

"Кроме того, подарки также могли бы стать инструментом воспитания детей. К примеру, взрослые и учителя могли бы дарить школьникам патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, прославляющие историю и величие нашей страны", – следует из письма Ветрова.

Он призвал главу Минпросвещения рассмотреть вопрос о подготовке рекомендаций по составу подарков, сделав упор на их полезность и патриотичность.

Ранее стало известно, что в России выросли в цене сладкие новогодние подарки. На это, по мнению финансиста Ольги Лебединской, повлияли рост стоимости сырья и логистических издержек и курс валют. Средняя стоимость детского сладкого подарка в 2023 году обойдется примерно в 1,6 тысячи рублей.



Названа средняя стоимость визита Деда Мороза и Снегурочки