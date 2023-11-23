ЕР вновь откажется от новогодних корпоративов из-за СВО

Фото: 123RF/vladansrs

Партия "Единая Россия" в этом году, как и в предыдущем, не будет проводить новогодние корпоративы в связи со спецоперацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутат Госдумы, руководителя Центрального исполкома, замсекретаря Генсовета партии Александра Сидякина.

"Не будем", – ответил он на соответствующий вопрос.

В 2022 году сообщалось, что каждый третий регион РФ принял решение отменить новогодние праздники из-за проведения специальной военной операции на Украине. В частности, власти Новосибирска отмечали, что отмена мероприятий позволит сэкономить около 25 миллионов рублей, 10 миллионов из которых будут потрачены на гуманитарную помощь, еще 15 миллионов – на поддержку семей, чьих близких мобилизовали.

Массовые заявления об отмене новогодних мероприятий в поддержку мобилизованных прокомментировали в Минобороны России. Там объяснили, что необходимости в отказе от празднования Нового года нет. По словам замминистра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, российская армия обеспечена всем необходимым.

Россиян предупредили о возможном подорожании корпоративов к 31 декабря