Каждый третий регион РФ принял решение отменить новогодние праздники из-за СВО – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каждый третий регион РФ принял решение отменить новогодние праздники из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает "Коммерсант".

В октябре об отказе от проведения новогодних развлекательных программ сообщили в Псковской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Амурской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Тюменской, Вологодской, Свердловской, Рязанской, Калининградской и Томской областях и других регионах России.

"Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гулянья – все это неуместно, и это мы однозначно отменяем", – прокомментировал отмену мероприятий губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили власти Новосибирска, отмена мероприятий позволит сэкономить около 25 миллионов рублей, 10 миллионов из которых будут потрачены на гуманитарную помощь, еще 15 миллионов – на поддержку семей, чьих близких мобилизовали.

При этом в некоторых регионах решили не отказываться от проведения детских новогодних мероприятий.

"Нужно разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. В самые сложные периоды нашей истории, даже в 1941 году, никто для подрастающего поколения новогодние елки не отменял", – сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Хабаровске и Орловской области считают, что урезать бюджет на новогоднее украшение города не стоит. Это может огорчить детей. Кроме того, местные власти уверены, что нарядить город к Новому году – это возможность создать праздничное настроение для родственников мобилизованных.

По данным опроса ВЦИОМ, о подобной инициативе осведомлены 59% респондентов, 74% из которых солидарны с ней.

Как сообщил "Коммерсанту" близкий к администрации президента источник, региональные власти вправе самостоятельно принимать решение о праздновании или отмене новогодних мероприятий. Федеральный чиновник уточнил изданию, что идея об отмене программ нравится властям. Однако в большинстве случаев решение принимают сами жители путем участия в опросах.

Массовые заявления об отмене новогодних мероприятий в поддержку мобилизованных прокомментировали в Минобороны России. Там объяснили, что необходимости в отказе от празднования Нового года нет. По словам замминистра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина, российская армия обеспечена всем необходимым.

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