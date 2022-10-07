В Минобороны РФ выступили против отмены новогодних праздников в поддержку мобилизованных

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В российских регионах не нужно отменять новогодние праздники, чтобы отправить средства для помощи мобилизованным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны генерал-полковника Виктора Горемыкина.

Замминистра высказал признательность за поддержку ВС России и подчеркнул, что необходимости в отмене новогодних праздников в регионах нет.

"ВС РФ сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан", – добавили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили не проводить в 2022 году новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Однако это не коснется детских праздничных мероприятий. Сэкономленные средства планируется потратить на закупку снаряжения для мобилизованных граждан.

До этого аналогичное решение приняли в Калуге. По словам мэра города Дмитрия Денисова, средства, сэкономленные на отмене праздников, как и в Петербурге, планируется направить на поддержку россиян, которые были мобилизованы для участия в СВО на Украине.

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