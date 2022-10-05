В Калуге ради поддержки мобилизованных отменят новогодние мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Калуге решили отменить мероприятия, посвященные празднованию Нового года, и потратить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных. Об этом глава города Дмитрий Денисов сообщил в своем телеграм-канале.

"Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан", – говорится в его публикации.

Денисов также подчеркнул, что в Калуге ведется активная работа с представителями бизнеса, среди которых есть "настоящие патриоты, готовые поддержать делом мобилизованных".

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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