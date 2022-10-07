В Кремле назвали непроработанными решения регионов не праздновать Новый год

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В Кремле расценивают решения ряда регионов России отказаться от празднования Нового года как недостаточно проработанные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента РФ.

"Считаем ее (эту меру. – Прим. ред.) явно преждевременной и непроработанной", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга приняли решение не проводить в этом году новогодние и рождественские праздничные мероприятия, за исключением детских елок. Сэкономленные деньги планируется потратить на закупку снаряжения для мобилизованных граждан.

До этого аналогичное решение приняли в Калуге. Как объяснил мэр города Дмитрий Денисов, все освободившиеся средства там, как и в Северной столице, планируется направить на поддержку россиян, призванных на военную службу.

Новогодние мероприятия также отменили в Нижнем Новгороде и Ленинградской области.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Новогодние и рождественские мероприятия отменят в Петербурге

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