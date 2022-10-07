В Петербурге в этом году отменят новогодние и рождественские мероприятия

Фото: depositphotos/GrinPhoto

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить в этом году новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз не планируется проводить благотворительный прием в Таврическом дворце и фестиваль "Рождественская звезда", устраивать концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте. Также не состоится и праздничный салют. При этом семейные мероприятия отменять не будут, это касается в том числе и детских елок.

В петербургской администрации пояснили, что сэкономленные в результате данного решения деньги будут потрачены на приобретение обмундирования для добровольцев, отправляющихся на СВО, и призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

Ранее аналогичное решение приняли в Калуге. Как объяснил мэр города Дмитрий Денисов, все освободившиеся средства планируется направить на поддержку мобилизованных калужан.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!