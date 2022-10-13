Более 50% россиян поддержали отмену праздничных мероприятий на Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50% россиян одобрили отмену праздничных мероприятий на Новый год. Об этом сообщает RT.

О том, что не следует проводить подобные мероприятия в этом году, чаще заявляли женщины, чем мужчины. Также за отмену выступили преимущественно россияне старше 45 лет.

Согласно результатам опроса, пока четверо из десяти работодателей собираются проводить новогодние корпоративы. Так, 17% планируют отмечать праздник на работе, столько же хотят отметить Новый год в ресторане, а 1% желает уехать за город.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили не проводить в 2022 году новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Однако это не коснется детских праздничных мероприятий. Сэкономленные средства планируется потратить на закупку снаряжения для мобилизованных граждан.

До этого аналогичное решение приняли в Калуге. По словам мэра города Дмитрия Денисова, средства, сэкономленные на отмене праздников, как и в Петербурге, планируется направить на поддержку россиян, которые были мобилизованы для участия в СВО на Украине.

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